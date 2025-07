Los vecinos de Carrocera contra la cantera reclaman «calidad de vida»

Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

El grupo de vecinos que está en contra de la reapertura de la cantera de Carbonatos Cálcicos de Carrocera denuncia que, a su juicio, el proyecto oculta la verdadera afección a la población y al medio ambiente que supondrán los trabajos de explotación del yacimiento, que lleva unos veinte años cerrado. En nombre de este colectivo, Fernando Luis González Rabanal, señala que la distancia a las casas que se expone en el documento «no se corresponde con la realidad» y que la explotación «provocará grietas en las viviendas», además de molestias a los residentes «por el ruido y las vibraciones».

Estas circunstancias se ha trasladado en forma de alegaciones durante el periodo de exposición publica del proyecto, que concluyó este mismo miércoles, al igual que otras cuestiones como los daños que, según este representante vecinal, provocará al medio ambiente. En este sentido, González Rabanal se refiere a la contaminación de un arroyo que se encuentra a 120 metros de la cantera y otros problemas, como «las escorrentías que van a afectar al río». Según este vecino, los promotores no se han puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para obtener las autorizaciones necesarias para la reapertura «ni cuentan con permisos del Ayuntamiento de Carrocera ni de la Junta Vecinal del pueblo».

Sobre este respecto, el portavoz vecinal considera que no se ha dado «la suficiente visibilidad» al proyecto de reapertura, especialmente en otros pueblos colindantes que también se verán afectados por la explotación. Entre otras cuestiones, se ha referido al tránsito por la carretera entre Carrocera y Cuevas de Viñayo, por los problemas que pueden tener los conductores al sentir las detonaciones, y al «perjuicio para las viviendas turísticas de la zona» que, según explica, podrán ver mermado su negocio «si cerca de ellos hay una cantera en explotación».

Al contrario que los vecinos a favor del proyecto, este colectivo, responsable de la campaña de apoyo iniciada en la plataforma Change.org, no cree que se perjudique al empleo local si no abre la cantera porque «casi no hay jóvenes residiendo en el pueblo» y que su explotación no va a requerir mucho personal. Además, consideran que se verá afectada su calidad de vida a causa de los ruidos y las vibraciones y que sus viviendas se depreciarán . Según Fernando Luis González, se han presentado unas 16 alegaciones contra el proyecto, que también, explica, «afectará a una vía pecuaria entre Carrocera y Otero de las Dueñas por la que transita el ganado».

La reapertura de la cantera se ha convertido en un tema de tensión vecinal en Carrocera, con sendas campañas de recogidas de firmas a favor y en contra de la iniciativa, sobre el que deberá decidir la Delegación Territorial de la Junta, una vez que se resuelvan las alegaciones presentadas al proyecto de explotación, el estudio de Impacto Ambiental y el plan de restauración.