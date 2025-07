El Miteco elude el debate sobre el lobo hasta que resuelva el TC

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha desconvocado la Comisión Sectorial prevista para este viernes donde se iba a debatir, entre otras cuestiones, la propuesta de aprobación de los informes sexenales que el Gobierno debe remitir a Bruselas antes del final de julio, entre los que se incluye el del lobo. Antes de enviarlos a la UE estos informes deberán ser aprobados de manera definitiva por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, envió este jueves a última hora de la tarde un correo electrónico a las comunidades autónomas donde explicaba que se desconvocaba tanto la Comisión Sectorial —que reúne a los directores generales autonómicos— de este viernes como la Conferencia Sectorial del próximo martes —que reúne a los consejeros autonómicos del ramo.

En el texto, Morán explicó que la desconvocatoria atiende a la petición de suspensión de convocatoria que Transición Ecológica recibió este jueves. Esta fue efectuada por asociaciones que han presentado quejas ante el Defensor del Pueblo y que han motivado a la institución a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones en la Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que en la práctica permiten la caza del lobo.

Según fuentes de Transición Ecológica, la petición para suspender la Comisión y la Conferencia procede de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. En el texto, la organización insta a Morán a que suspenda «el trámite para aprobar el dictamen sobre el estado de conservación del lobo ibérico, en tanto en cuanto el Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad de las disposiciones incluidas en la citada ley, incluida la que se refiere al procedimiento de aprobación del citado informe sexenal».

El Constitucional estudiará la semana que viene si admite o no a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo a principios de mes. Tras eso, lo estudiará. En este recurso, la institución no pedía ninguna medida cautelar, como confirmaron a Europa Press fuentes del propio Defensor del Pueblo. Aunque la protección del lobo lleva suscitando polémica desde que el Gobierno lo incluyó en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), los choques entre las CCAA y el Ejecutivo central se han intensificado desde que el Congreso de los Diputados aprobó en marzo la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Esta incluye tres cláusulas que en la práctica vuelven a permitir la caza del lobo en España, especialmente ahora que la Unión Europea (UE) ha rebajado la protección de la especie. A principios de mes, el Defensor del Pueblo las llevó al Tribunal Constitucional, si bien fuentes de la institución confirmaron a Europa Press que no pidieron medidas cautelares. Una de estas cláusulas indica, entre otras cuestiones, que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobará los informes sexenales a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta Comisión Estatal se llevó a cabo el pasado miércoles. El Miteco les hizo llegar un borrador del informe sexenal que «echaba abajo» las alegaciones que habían presentado las cuatro comunidades ‘loberas’ (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria). De forma paralela, estas comunidades pidieron que se compartiese entre el resto de autonomías el informe que habían elaborado ellas, cada una con sus propios datos. Finalmente, la directora general de Biodiversidad, María Jesús Rodríguez Sancho, accedió a someter a votación el informe y la reunión concluyó con que el informe que se iba a elevar a acuerdo a la Conferencia Sectorial era el de las CCAA y no el de Transición Ecológica.