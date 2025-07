Resbalones y charcos tras las obras en la piscina de Villablino

Las obras de las piscinas municipales de Villablino no han dado el resultado que se esperaba, y es que una parte del cesped está siempre mojado, por lo que no se pueden colocar las toallas y enseres en ese lugar, y la pintura que se usó en las instalaciones es resbaladiza, tanto es así que, las caídas no dejan de sucederse.

Hace unos días, dos usuarias de las piscinas resbalaron y se cayeron, una de las personas cayó hacia atrás, mientras que la otra usuaria, se abrió la barbilla. En ambos casos acudieron los servicios médicos hasta las instalaciones municipales con la ambulancia.

Según explicó el alcalde de Villablino, Mario Rivas, la reparación de las piscinas «se están adaptando al funcionamiento diario» que «como todas las obras llevan un tiempo para poder adaptarlas a que el uso sea el adecuado», a la vez que reconoció que la pintura «está dando algunos problemas». Rivas reconoció que «parece que no es la adecuada». Si bien, el regidor señaló que en «ningún caso» esto supondrá el cierre de las piscinas y que se «está intentando solucionar los problemas en el día a día».

Las obras fueron llevadas a cabo hace unos meses y finalizaron pocos días antes del inicio de la temporada de baño, que en Villablino comenzó el 28 de junio. Unos trabajos en los que se ha actuado en el revestimiento interior, el sistema de desagües y la filtración de agua, con un presupuesto de 100.000 euros, coofinanciados por el Ayuntamiento de Villablino y el Fondo de Cooperación Económico Local General 2024.

ElAyuntamiento pretende con esta obra alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030, entre los que se encuentra 'salud y bienestar' y 'agua limpia y saneamiento', mejorando el tratamiento de aguas y evitando el consumo excesivo de agua y la contaminación.