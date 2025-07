Piden duplicar la plantilla del Seprona de la Guardia Civil en León para una vigilancia «mínima»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) asegura que necesita duplicar su plantilla del Seprona «para garantizar una vigilancia ambiental mínima». En un comunicado, el colectivo destaca que la provincia de León cuenta aproximadamente con 35 guardias civiles en la especialidad del Seprona para cubrir un territorio rural de más de 20.000 km², «lo que supone que cada guardia civil de esta especialidad sería responsable de patrullar y controlar aproximadamente 586 km², el equivalente a la extensión de toda la ciudad de Madrid». IGC considera que esta desproporción «impide una vigilancia preventiva efectiva».

«León es un territorio complejo: con montaña, zonas protegidas, fauna sensible y una extensión forestal enorme. No se puede gestionar todo eso con apenas tres decenas de agentes», expresa Daniel Fernández. «IGC apuesta por cerrar la brecha entre territorio y operatividad con unidades potentes, móviles y especializadas, que puedan cubrir la provincia con rapidez y continuidad. Apostamos por eficacia, no por apariencia», recalca Fernández. La asociación advierte de que sin refuerzo en plantilla y sin reorganización del despliegue operativo, los agentes están abocados a la reacción, no a la prevención.

La situación de precariedad se extiende a toda la Comunidad, donde las patrullas se encuentran «sobrecargadas, con plantillas envejecidas y con amplias zonas asignadas sin posibilidad real de patrullaje frecuente». La IGC ha valorado el impulso del Ministerio del Interior al llamado Plan Soria, que contempla la instalación de sistemas de videovigilancia en zonas despobladas, sin embargo, insiste en que «estas herramientas tecnológicas deben ser complementarias y no sustitutivas». «Las cámaras no extinguen incendios, no denuncian vertidos ilegales ni salvan animales maltratados. Lo que hace falta es presencia operativa, guardias civiles en el terreno, con medios y estructura suficientes», ha recordado el portavoz de IGC. La asociación profesional considera que es el momento de abordar una reorganización integral del despliegue operativo del Seprona y del conjunto del cuerpo en el medio rural.

Por ello, propone un aumento estructural de efectivos en unidades Seprona por provincia; agrupación de pequeños destacamentos en bases territoriales más sólidas y bien dotadas; o un plan de renovación de plantilla, incentivos para destinos de difícil cobertura y mejora de medios logísticos.