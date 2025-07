El 20% de los expedientes de sucesión de explotaciones son en la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 20% de los 75 expedientes de ayudas de cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias, que ha aprobado recientemente la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, corresponden a la provincia de León. De los 15 expedientes que se han aprobado a agricultores y ganaderos leoneses, 9 se han tramitado en las oficinas de ASAJA de León. Las ayudas están reguladas por la Orden AGR/690/2024, de 4 de julio.

Se trata de una ayuda de importe único que se concede a titulares de explotaciones que reúnan una serie de requisitos, el fundamental el cesar de forma efectiva en la actividad al alcanzar la edad legal de jubilación, y ceder su explotación en propiedad o en arrendamiento a otro agricultor en activo, prioritariamente a un joven. Esta medida, demandada por organizaciones agrarias como ASAJA, se incluyó en el Plan Estratégico de la PAC para España para el periodo 2023-2027, y ha sido todo un éxito, razón por la cual ya se contempla como una de las futuras medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos europeos para la próxima reforma, el periodo 2028-2033.

Con los expedientes aprobados recientemente se ha agotado la partida presupuestaria, por lo tanto la Junta no tendrá capacidad para publicar nuevas convocatorias a no ser que promueva una modificación del Plan Estratégico de la PAC para España desviando fondos no agotados de otras medidas de desarrollo rural.

La Junta de Castilla y León ha resuelto la segunda convocatoria de ayudas a la cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias con una inversión de 4,9 millones de euros. Esta medida, pionera en España y casi única en Europa, busca garantizar el relevo generacional en el campo y reforzar la viabilidad y sostenibilidad del sector agrario en la Comunidad.

Esta iniciativa favorece el relevo efectivo de explotaciones en manos de agricultores en edad de jubilación o con incapacidad.