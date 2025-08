Amplio dispositivo para controlar un incendio en Villamontán de La Valduerna

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), dependiente del Gobierno de España y ubicada en Tabuyo del Monte, ha sido activada a las seis de la tarde para trabajar en la extinción del fuego declarado en la tarde de este lunes en Villamontán de La Valduerna. Miembros de la BRIF de Tabuyo, que el domingo se encontraban luchando contra las llamas en La Graña, en la carretera que va de Ponteceso a Malpica, en La Coruña, están sobre el terreno de esta localidad de la comarca de La Bañeza junto a una veintena de medios terrestres y aéreos tratando de controlar un fuego cuyo origen se desconoce. Este incendio en investigación no ha pasado del 0 en el índice de Gravedad Potencial (IGR) ya que, aún en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para personas no relacionadas con el dispositivo de extinción, ni para bienes distintos a los forestales. Además, el daño forestal esperable es muy reducido por extensión del incendio o por las características de la masa o área afectada. Entre ellos, según el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), hay siete agentes medioambientales y celadores, cuatro cuadrillas terrestres, dos autobombas y tres cuadrillas de Equipos de Lucha Integral contra Incendios Forestales (ELIF), dos helicópteros e hidroaviones y un bulldozer.