Quiñones reitera que el Gobierno está en "rebeldía" por no convocar la sectorial del lobo y asegura que irán a Europa

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha insistido en que el Gobierno central está "en rebeldía" por no convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y por no remitir a Europa los datos del censo del lobo en España, al tiempo que ha aseverado que quince comunidades y ciudades autónomas acudirán a la UE para exponer esta situación.

Así se ha pronunciado Suárez-Quiñones en declaraciones a los medios en la capital palentina donde ha presentado en rueda de prensa la Normas Urbanísticas Territoriales de Palencia.

El consejero ha recordado la carta que 15 comunidades y ciudades autónomas, entre ellas Aragón y Navarra, han remitido a la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, con quien pretenden mantener una reunión y a quien han remitido los datos del censo del lobo en España.

"No solo es una carta pidiendo una reunión a la comisaria, sino que se acompaña con el censo del lobo, lo que el Ministerio no quiere mandar a Europa y a lo que esta obligado" ha aseverado Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que el Gobierno no quiere mandar unos datos que reflejan "un estado de conservación favorable en España" del lobo.

Asimismo, el consejero ha apuntado que el Gobierno está obligado a remitir, antes del 31 de julio, los datos del censo del lobo, pero "no lo quiere hacer incumpliendo las normas, incumpliendo el reglamento de la Conferencia Estatal", que estaba convocada pero se anuló.

"Una actuación que consideramos absolutamente arbitraria, ilegal y contraria a cualquier sentido", ha aseverado Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha aseverado que las comunidades que han firmado la carta remitida a la comisaria" seguirán trabajando por la conservación del lobo como lo han "hecho durante decenios", pero de una forma "equilibrada" porque "hay que evitar que haya 12.000 cabezas de ganado muertas en España,", seis mil de ellas en Castilla y León.

Por ello, el consejero ha asegurad que si el Ministerio de Transición y para el Reto Demográfico quiere trabajar por el medio rural "lo lógico es atender a las demandas de búsqueda de equilibrio entre ganadería y Lobo" en ese medio rural.

"No hace nada de eso. Desconocemos para quién gobierna este gobierno, para quién gobierna este ministerio y qué es lo que pretende conseguir", ha concluido Suárez-Quiñones, quien ha apuntado que van a ir "seriamente a Europa" para explicar la situación.