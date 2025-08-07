En Villadangos se libra el futuro del Reino de León

Villadangos del Páramo se convierte desde mañana y hasta el domingo en una villa medieval de intensa actividad histórica y «bélica», pero también comercial y sobre todo festiva. La localidad recrea, en la que es ya su XXVII edición, la batalla que enfrentó a la reina Urraca I de León con su marido, Alnfoso I de Aragón. Villadangos fue testigo de un duro enfrentamiento, pero también de la resistencia del Reino de León, que pese a la derrota consiguió mantener su independencia.

Torneos, mercado medieval, cetrería, teatro, desfiles de arqueros, bufones y seres míticos, asalto de tropas, música y comida, batallas y ceremonias,… Todo esto y mucho más cabe en el apretado programa preparado para estos tres días por el Ayuntamiento de la localidad, que se envuelve en un ambiente que retrotrae a los primeros años del siglo XII, con sus habitantes vestidos a la usanza y las calles engalanadas para ambientar la cuidada recreación.

Urraca I heredó el trono de León al morir Pedro I de Aragón, y disputó la independencia del Reino cono su marido, Alfonso I de Aragón. Este, apoyado por nobles aragoneses y castellanos, se enfrentó a las tropas de Urraca, apoyadas por nobles gallegos.

La batalla, acaecida en otoño de 1111, acabó con una estrepitosa derrota para la reina leonesa, que consiguió escapar con su hijo Alfonso Raimúndez. Continuó luchando por el trono de León, que finalmente ocuparía también su hijo. Con este trasfondo histórico mañana por la noche arrancan las celebraciones con la presentación de los personajes que participarán en las recreaciones y representaciones teatrales, además de la inauguración de una exposición sobre don Suero de Quiñones. La música a cargo de Wyrdamur y el espectáculo de fuego en la plaza Mayor completan este inicio de festejos.

El sábado llega el día grande con el mercado y campamentos medievales desde por la mañana, en los que habrá exposiciones de cetrería y música, un torneo de lanzamiento de alpaca, el juego de los anillos, los pucheros,... Todo ello con premio a los vencedores. Por la tarde los desfiles y el torneo de tiro con arco preceden a la recreacion de la batalla, para representar después en el Palenque la concesión del Perdón de Villadangos.

A continuación un gran desfile real presenciará las obras de teatro (entre ellas Yo soy el rey, protagonizada por los vecinos de la localidad), tras lo que damas y caballeros se reunirán en el Palenque para dirigirse hasta el banquete en el Desfile de las Antorchas. Al que no faltarán las criaturas del averno y los escupefuego, salidos de las tinieblas. Un espectáculo de pirotecnia pondrá fin a a jornada.

Una programación que también será intensa el domingo. Además de la animación que durante todo el día llenará de música y personajes curiosos el mercado medieval y los campamentos, se celebrará una misa y habrá muestras de cetrería y tiro con arco. Por la tarde concurso de caracterizaciones de la época, y justas a caballo. Teatro, conciertos, y un gran espectáculo de fuego pondrán fin por esta vez a la batalla de Villadangos.