Nicanor Ser conoce el avance de las obras en Onzonilla con una inversión de cuatro millones

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, visitó hoy las obras que se están realizando en la localidad de Onzonilla (León) dentro del programa DUS 5.000, con una inversión de cuatro millones de euros.

“He tenido la oportunidad de visitar varias de las instalaciones que han sido objeto de rehabilitación y modernización a través del plan DUS 5.000 que desde el Gobierno de España se gestiona a través del IDAE con fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, dijo.

En este municipio son una veintena de actuaciones destinadas a “reducir la huella de carbono, generar un importante ahorro energético y reducir los costes municipales, lo que redunda en las arcas del consistorio”, añadió, recordando que estos municipios no podrían ejecutar estas intervenciones sin la ayuda del Gobierno.