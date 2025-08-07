Baja a nivel cero el incendio forestal de Olleros de Alba
Actualmente trabajan en la zona un total de ocho medios
La Junta comunicó que el incendio forestal de Olleros de Alba, en León, bajo a nivel cero al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1, el cual se inició el pasado 6 de agosto a las 00.35 horas.
Según la información facilitada por el Operativo Infocal del Gobierno autonómico y recogido por Ical, actualmente trabajan en la zona un total de ocho medios, conformados por dos agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, un bulldozer y otro equipo más.