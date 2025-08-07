Baja a nivel cero el incendio forestal de Olleros de Alba

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Junta comunicó que el incendio forestal de Olleros de Alba, en León, bajo a nivel cero al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1, el cual se inició el pasado 6 de agosto a las 00.35 horas.

Según la información facilitada por el Operativo Infocal del Gobierno autonómico y recogido por Ical, actualmente trabajan en la zona un total de ocho medios, conformados por dos agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, un bulldozer y otro equipo más.