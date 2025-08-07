Uno de los árboles más antiguos de España vive en este bosque de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Faedo de Ciñera es un bosque ubicado en la provincia de León y es conocido por albergar uno de los árboles más antiguos del país: el tejo de Barcia o el tejo de Faedo. Este tejo milenario es un ejemplar impresionante de la especie Taxus Baccata y tiene una importancia cultural y natural significativa.

Se estima que este tejo tiene entre 800 y 1.200 años de antigüedad, aunque algunas fuentes sugieren que podría tener más edad. El árbol tiene un tronco hueco con un diámetro considerable y una altura notable, lo que le convierte en un ejemplar único. Además, el tejo ha sido venerado y protegido a lo largo de los siglos y es un símbolo de la región.

El bosque se encuentra en la localidad de Faedo, en el municipio de Burón. Está compuesto principalmente por tejos, aunque también hay otras especies arbóreas y una rica biodiversidad. El entorno ofrece un paisaje natural increíble, con formaciones rocosas y vistas panorámicas.

El tejo de Faedo está protegido como monumento natural y forma parte del patrimonio cultural de la región. Tanto el bosque como el tejo, atraen a visitantes interesados en la naturaleza y en la historia, lo que contribuye al desarrollo local. Además, se están llevando a cabo esfuerzos para preservar el tejo y el bosque, asegurando su protección para las generaciones futuras.