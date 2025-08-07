Dos heridos en una colisión entre dos turismos en Boñar
El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 15.42 horas de este jueves
Dos personas han resultado heridas en una colisión frontolateral entre dos turismos en el kilómetro 16 de la LE-331, a la altura de la localidad leoneas de Boñar, según ha informado el 112 de Castilla y León.
El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 15.42 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas que se encontraba atrapadas en el interior de uno de los vehículos.
El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha movilizado al lugar un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Boñar y una ambulancia soporte vital básico.