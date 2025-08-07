Tres heridos en un accidente de tráfico en Carracedelo
Tres personas han resultado heridas este jueves tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que circulaban por la carretera LE-5207, a la altura de Carracedo del Monasterio, en el municipio leonés de Carracedelo.
El siniestro tuvo lugar a las 13:47 horas, según comunica el Servicio de Emergencias 112, en el cruce con la calle La Maleixa, y las víctimas se encontraban conscientes en el momento del aviso.
Al lugar de los hechos se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a los tres heridos.
Por el momento se desconoce la valoración de los heridos.