Velilla de la Reina rejuvenece al rabel

Velilla de la Reina continúa inmersa en su semana cultural, en la que, como cada año, apuesta de forma clara por las tradiciones y también por la música popular. En la jornada del miércoles, el protagonista ha sido el rabel. Un instrumento con un singular sonido que antiguamente empleaban los pastores en su largas jornadas en el campo.

Ahora, después de unos años peleando por recuperar este instrumento de cuerda, similar en su aspecto externo a un violín, aunque guardando las distancias, el rabel se ha consolidado en Velilla de la Reina donde se ha hecho un hueco entre las pandereteras y las jotas.

Son ya 16 los años que esta pequeña localidad, situada a caballo entre el Páramo y la ribera del Órbigo, acoge este encuentro que también cala entre los más pequeños arrastrados por sus abuelas.

Durante la velada se logró hacer un repaso a las canciones más populares del entorno y algunas novedades incluidas en el repertorio, más allá del saber popular.