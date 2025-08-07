Avanzan las obras de ampliación del camping de Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha aprobado en Junta de Gobierno las obras de ensanche del camping municipal que ya ha iniciado sus obras. Las obras se realizarán en un plazo de ejecución, que es de 7 meses. El Ayuntamiento celebra el inicio de este proyecto, que cumple uno de los compromisos del programa electoral del equipo de gobierno y que contribuirá decisivamente al desarrollo económico y turístico de la localidad. El proyecto del nuevo camping responde a una necesidad detectada en el sector turístico tras la pandemia, cuando el turismo de autocaravanas experimentó un notable crecimiento. El camping estará especialmente orientado al turismo rural y sostenible. Contará con 48 parcelas para autocaravanas con suministro eléctrico, una zona de acampada tradicional, un edificio de aseos completamente equipado y una piscina recreativa. Se ubica estratégicamente junto al polideportivo municipal y a escasos minutos de la A-66, lo que facilitará el acceso tanto para visitantes nacionales como internacionales.

El diseño de las instalaciones prioriza la eficiencia energética y el respeto al entorno natural. El edificio de aseos, por ejemplo, utilizará placas solares térmicas para el agua caliente, y todo el proyecto contempla un uso racional de los recursos hídricos y energéticos. Además de diversificar la oferta de ocio y alojamiento en el municipio, el nuevo camping generará empleo durante su construcción y en su futura explotación. Aporta así valor añadido a la economía local, dinamizando el tejido comercial y hostelero del entorno.