Exposición «Retratos – di versos» de Lorenzo Gorostiaga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Sala de Exposiciones Oscar Gracía Prieto de Santa María del Páramo acogió la inauguración de la muestra pictórica «Retratos – di versos» del periodista, poeta y escritor Lorenzo Gorostiaga, ex director de Radio Nacional de España en León. Natural de Cubillas de los Oteros, Gorostiaga compagina su reconocida trayectoria literaria con una intensa labor en el ámbito de las artes plásticas. En esta ocasión, presenta una colección de pinturas al óleo centrada en el retrato, género en el que ha destacado especialmente a lo largo de su carrera. La exposición reúne una serie de obras dedicadas a personajes populares, muchos de ellos vinculados al mundo de la cultura y las artes escénicas, y podrá visitarse hasta el domingo (viernes y sábados, de 19.30 a 21.30 horas y domingo 12.00 a 14.00 horas).