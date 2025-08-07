Una manipulación "indebida" de la llave de la presión provoca problemas de suministro en Benavides

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Mancomunidad del Órbigo celebró una sesión en la que uno de los temas principales fue la preocupante falta de agua registrada en el municipio de Benavides en los últimos días.

Durante la reunión, la empresa Aqualia —encargada del mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua a los pueblos mancomunados— ofreció las explicaciones pertinentes. Según informaron, se detectó una manipulación indebida en una llave de presión, lo que provocó que Benavides sufriera una notable disminución en la presión del suministro, mientras que otros pueblos no se vieron afectados en la misma medida.

La empresa reconoció que la arqueta donde se encuentra esta llave es de acceso libre para cualquier persona, hecho que el Ayuntamiento de Benavides considera inadmisible. «No entendemos cómo una instalación tan crítica puede estar sin la debida protección. Esta arqueta debe estar cerrada de forma segura y ser manipulada únicamente por personal autorizado de Aqualia», señalan desde el consistorio.

Esta situación ha supuesto un grave perjuicio para los vecinos de Benavides, que han sufrido los efectos directos de esta irregularidad. Por ello, el Ayuntamiento ha anunciado que tomará todas las medidas legales necesarias para depurar responsabilidades y garantizar la reparación personal y patrimonial de los daños ocasionados.

Asimismo, se asegura a la ciudadanía que este tipo de incidentes no volverán a repetirse, y que se exigirá a la empresa responsable que refuerce los sistemas de seguridad en sus instalaciones.