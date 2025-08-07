El PP propone recuperar las escuelas de música tradicional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP ha planteado a la Diputación que «recupere» las escuelas de música tradicional eliminadas por el PSOE y la UPL cuando asumieron el Gobierno de la institución provincial en el año 2019.

Esta propuesta fue formulada en la última reunión del Consejo Rector del Instituto Leonés de Cultura por cuanto se considera «esencial» para incentivar el uso y la formación en los instrumentos que componen la música tradicional de la provincia.

La última convocactoria para que los ayuntamientos pusieran en marcha programas formativos de música tradicional fue en 2019 con una cuantía de 30.000 euros, apenas unos meses antes de que se produjera el cambio de gobierno en la Diputación.

Esta convocatoria fomentaba la promoción de la música tradicional leonesa «a través de la formación de músicos o mediante la adquisición de instrumentos musicales» y que, sobre todo, estaba orientada a los municipios que no disponen de escuela de música «financiada» por la institución provincial a través del Instituto Leonés de Cultura por cuanto primaba los municipios menores de 1.000 habitantes.

La ayuda por municipio era de un máximo de 4.000 euros.