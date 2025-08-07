La Bañeza se convierte en un circuito de talla mundial

El Gran Premio de Velocidad de La Bañeza reunirá en su 64ª edición a cerca de 150 pilotos y más de 80.000 aficionados en las calles de la ciudad.ÁNGELOPEZ

Preparados, listos... y a toda velocidad. La Bañeza es motociclismo. Desde hace más de 70 años cuando en 1952 la ciudad abría sus puertas a la primera carrera, un Gran Premio que este 2025 cumple su 64ª edición y que volverá a mostrar todos los ingredientes propios de un deporte que tiene a la ciudad como punto obligado de parada cada mes de agosto.

La carrera en la Ciudad de la Moto, que este año amplía su calendario a tres días (del 8 al 10 de agosto), buscará marcar más hitos en un trayecto. Moto Club Bañezano y Ayuntamiento de La Bañeza han diseñado una nueva entrega de unas carreras que la organización espera, como ya sucediera el pasado año, superen la cifra de 80.000 aficionados presenciando en directo cada una de sus espectaculares estampas competitivas. Una cifra que en las últimas décadas aumenta año tras año y que sin duda alguna demuestra que, a pesar de no estar incluida para ningún campeonato, la pasión por formar parte de su historia resulta espectacular.

Pilotos de la talla de Sergio Fuertes, Jorge Cabanes, Aitor Cremades, Chris Meyer, José Bruno Heres, Juan José Buiturón o Hugo Lacunza tratarán de ser protagonistas. También otra importante nómina de pilotos y entre ellos una destacada leonesa con los Pertejo, Lorenzana, Matilla o Rubio.