Tres días a toda velocidad en la Ciudad de la Moto

El Gran Premio de La Bañeza cuenta este año con un puñado de novedades que intentan aportar su grano de arena a una cita que va más allá del deporte. Entre ellas la ampliación a tres días de todo lo relacionado con la carrera. Bien es cierto que la presencia de pilotos y aficionados ya es latente a lo largo de las jornadas previas, en esta ocasión para convertir este viernes 8 de agosto en un día relevante, el Moto Club Bañezano ha diseñado en la zona de meta diferentes actividades siendo una motogymkhana la más llamativa.

La música tampoco faltará para aumentar la intensidad y vitalidad de una fiesta del motociclismo que el sábado vivirá una jornada destinada a las verificaciones administrativas y técnicas así como a la foto de familia de los participantes en las cuatro categorías (Moto3/125, Clásicas 4T, Clásicas 2T y EuroTwins) en horario matinal. Por la tarde el turno para los entrenamientos libres y los cronometrados que empezarán a definir la nómina de candidatos a los puestos de honor.

Y el domingo en la matinal más espectacular del año en La Bañeza con la disputa del Gran Premio de Velocidad desde primeras horas de la mañana con el warm up y posteriormente con las cuatro carreras competitivas.

No faltará en uno de sus intermedios el homenaje a Dani Amatriain, expiloto mundialista. Tampoco el recuerdo al piloto Javier Álvarez a título póstumo justo un año después de que falleciera en un trágico accidente en los entrenamientos de este Gran Premio.

FERIA DE MOTOR

La ‘hermana’ del GP desde hace años, la Feria del Motor, abrirá sus puertas una edición más. En este caso consolidada como un referente, que recibirá la visita de un campeón del mundo como Jaume Masiá al mediodía del 10 de agosto.