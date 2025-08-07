Valencia de Don Juan se llena de sabores y música

Food trucks, música en directo y tres días de propuestas de ocio para todas las edades conforman una nueva entrega, la quinta, del Castle Food de Valencia de Don Juan. En un escenario inmejorable como el del Parque de los Patos, esta propuesta auspiciada desde el Ayuntamiento de la localidad y que sin duda alguna apunta a un nuevo éxito como fueron las cuatro ediciones precedentes, el viernes 8 es el día elegido para levantar el telón.

A partir de las siete de la tarde la zona gastronómica habilitada para la Castle Food abrirá sus puertas con la gastronomía maridando perfectamente con las diferentes actividades programadas. Entre ellas a las 20.30 horas la actuación infantil de El Gran Show y a las 22.00 horas el concierto de 5 Notas. El sábado la Dj Session Vermut despedirá la jornada matinal para continuar a las ocho de la tarde con la actuación de Puretas Djs y media hora más tarde llegará el protagonismo para los niños de la mano del Mago Flehk. La noche estará nuevamente aderezada con la música de Las Noches del Castillo de la mano de los Lion’s Black Roars. Y el domingo 10 de agosto, tercera y última jornada de la Castle Food con la sesión acaballo entre la mañana y la tarde, justo a las 14.00 horas con la Dj Session Vermut. La tarde-noche, desde las 20.00 a las 22.00 horas llegará el turno para Nuestros Mayores Bailan, una propuesta con protagonismo para las personas mayores, pero también abierta a todas las edades. Y ya con la noche y la luna iluminando la zona el concierto a partir de las 22.30 horas de Los Atributos. Todo ello para condimentar una propuesta destinada a todas las edades en tres jornadas de verano en las que la gastronomía con las populares food trucks y diferentes iniciativas de ocio llevarán a los vecinos de Valencia de Don Juan y a un importante número de visitantes a disfrutar. En un escenario con el castillo al fondo y en una deliciosa propuesta que ya cumple cinco ediciones y que en cada una de ellas los esfuerzos y dedicación del Ayuntamiento para que todo salga a pedir de boca encuentran la mejor y más exitosa respuesta. Este año, del 8 al 10 de agosto. Para no perdérselo.