Casi tres mil litros de vino, ricos chorizos y mucho más

A pesar de que es el protagonista indiscutible, lo cierto es que las Fiestas del Vino de Valdevimbre son mucho más que «beber, beber y beber». Así lo explica su alcalde, Ángel María Cueto, que recuerda que esta es una de las citas «más peculiares de las que se celebran en el municipio, y casi se puede considerar una romería, por la tradición y folclore que conserva».

De hecho, asegura que aunque como en todas las fiestas, se busca que se llene de visitantes, es una celebración pensada para los vecinos y vecinas de Valdevimbre. "Tratamos de hacer un programa para todos los gustos, muy familiar, en el que todo el mundo se sienta identificado, ya que lo que buscamos es que todos los vecinos y vecinas se impliquen y disfruten durante todo el fin de semana», matiza el regidor, que se muestra muy orgulloso de la «renovada» comisión de fiestas, en la que los más jóvenes están empezando a tomar el relevo. «Es un orgullo ver como la gente joven del pueblo se implica». Todo ello, explica, «sin perder la esencia» de una fiesta, que también busca la manera de preservar las tradiciones y los juegos populares del municipio.

Pero lo que realmente gusta a todos, vecinos y visitantes, es la fiesta del vino en sí, que comienza con la compra del jarro identificativo de la edición de este año, y que se ha convertido en toda una pieza de coleccionismo en muchos hogares. A un precio de tan solo 4 euros, el vino está garantizado durante todo el fin de semana, gracias a la donación de los cerca de tres mil litros de vino que se prevén repartir este año por parte de los bodegueros del municipio, alma y una parte indispensable también de la celebración y el éxito de esta fiesta. Todo ello, acompañado de una rica chorizada que hace aún más única y genuina esta fiesta, a la que ya le queda poco para cumplir el medio siglo de vida.