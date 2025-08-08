Vino, palabra y arte en perfecto maridaje en Gordoncillo

Las casetas en la plaza Mayor de Gordoncillo son el escenario perfecto para disfrutar de los vinos de la DO León. dl

Si hay dos cosas que definen a Gordoncillo una es el vino, y otra la capacidad de reinventarse. Hasta conseguir con las dos convertirse en uno de los polos más dinámicos de la provincia tanto en enoturismo como en citas culturales durante todo el año. Aunque en verano la localidad redobla sus esfuerzos y ofrece una programación a la altura de las más ambiciosas expectativas. Propuestas que este fin de semana tienen una cita marcada ya en el calendario de miles de personas: desde hoy y hasta el domingo las calles de la localidad se tiñen de propuestas de vino y se llenan de las más prestigiosas compañías de payasos del mundo. Llega la XXIV Feria Vitivinícola y el XXIII Festival Internacional de Payasos. Y eso son palabras mayores.

En la parte vinícola de este perfecto maridaje entre caldos y cultura los profesionales de todo el país tendrán estos días la posibilidad de comprobar, a través de catas, la calidad de la cosecha de la Denominación de Origen León. Que por octava vez ha conseguido la calificación de 'excelente'. Las nuevas propuestas de las bodegas de la zona tendrán un escaparate de excepción para darse a conocer.

Un programa de actividades que, junto con el festival internacional de payasos, «demuestra el perfecto funcionamiento del binomio entre vino y cultura», según insiste el alcalde de Gordoncillo, Urbano Seco.

Desde luego la seriedad de la cita vitivinícola queda demostrada con el nivel de los ponentes que participan en la feria. Hoy viernes la cita se abre a las 20.00 horas con el pasacalle de vendimiadoras y vendimiadores, acompañados por la banda de gaitas Agavica. El pregón corre a cargo de Fernando Franco Jubete, catedrático de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Popular de Palencia.

El sábado, a partir de las 11.30, tendrá lugar una cata profesional de vinos de la DO León, en la que participarán Begoña Jovellar, presidenta de la Asociación Castellanoleonesa de Enólogos; Andrés Proensa, periodista especializado en el vino y crítico; María Jesús Hernández,, coordinadora de la revista PlanetAVino y Guía Proensa; Jesús Yuste, doctor ingeniero agrónomo e investigador en vicitultura del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl); Sara Bañuelos, enóloga y directora técnica de Bodegas Ramón Bilbao en Rueda y María del Valle Alburquerque, enóloga y técnica en viticultura.

Desde las 21.00 horas de hoy hasta la noche del domingo permanecerán abiertas además las casetas, que se ubicarán en la plaza mayor de Gordoncillo. En ellas está la oportunidad de que el público en general deguste las distintas propuestas de las bodegas de la DO León que participan en esta feria. Y que en la noche del sábado, a partir de las 21.30, se complementarán con los chorizos al Prieto Picudo que organiza la Asociacion Jogora. Además las propuestas de diversión para el público se complementan con los talleres que se organizan en la plaza mayor el sábado y domingo a partir de las 11.30, que estarán centrados en oficios de alfarería, a cargo de La Catedral del Barro.

El domingo, a última hora de la tarde, el fin de fiesta estará amenizado ademas por pasacalle y concierto a cargo de la banda de gaitas.

Un ambiente excepcional salpicado de las actuaciones del Festival Internacional de Payasos, que tendrá lugar en la Plaza Mayor y en el que se dan cita algunos de los grupos de más prestigio en todo el mundo.

La XXIV Feria Vitivinícola y el XXIII Festival Internacional de Payasos se consolidan así como una de las grandes citas del verano festivo leonés, en un momento de máxima afluencia turística y con propuestas que llenarán de nuevo la localidad durante estos tres días de aficionados al vino y a la parte más entrañable del circo. Sin olvidar que la oferta de actividades de Gordoncillo tiene mucho más que ofrecer en adelante.