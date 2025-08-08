Bailes regionales para alegrar las calles bañezanas

Los bailes regionales son sinónimo de peculiaridad e idiosincrasia pero también de comunicación entre los pueblos en donde muchas veces las señas de identidad se funden y surge lo reconocible de la cultura. La Bañeza, punta de lanza cultural de León, tiene puestas sus miras tanto en lo que vendrá como en lo que ha pasado y dio forma de ser a las gentes y las tradiciones. Y la cita del viernes 15 de agosto a las 19.00 horas es una de las preferidas por los bañezanos, visitantes y turistas, porque lo vistoso y evocador se dan la mano desde la raíz. En esta ocasión las agrupaciones protagonistas serán Antaruxas e Sorteiros de Fonsagrada, Lugo; Asociación Cultural Folclórica Charaviscas de Domaio, Pontevedra; y Grupo de Bailes La Asunción de La Bañeza. Ya para las 22.30 horas y como excelente continuación, en la Plaza La Harinera será el concierto Coral del Milenario.

Sirva de ejemplo que la asociación Cultural Folclórica Charaviscas de Domaio, Pontevedra fue formada en 1980 por mulleres do Pobo de Domaio, coa intención de impulsar a cultura e o folclore de Galicia , en concreto da zona do Morrazo.

Por su parte, la Coral del Milenario fue fundada en 1985. Su primer director fue Rogelio García San Román, y recientemente el cargo pasa a ser ocupado por Maite Esteban Aparicio. Su repertorio está integrado por obras que abarcan desde la polifonía (tanto profana como religiosa) hasta la música contemporánea. Entre sus numerosas actuaciones, merece la pene resaltar la participación en los Encuentros Corales de Fecocal, en homenajes a grandes maestros como Emiliano Antón y Odón Alonso, las interpretaciones de la «Misa del Peregrino» en Santiago de Compostela y la colaboración en el programa El Día del Señor de TVE. Asimismo, actuó en la visita que infanta Cristina realizó a La Bañeza, y ha desarrollado diversos intercambios con corales españolas y portuguesas.