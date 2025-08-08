Declarado un incendio en Orallos que ha movilizado medios aéreos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la tarde de este viernes, se ha iniciado un incendio en la braña de la localidad lacianiega de Orallo, debido, al parecer, por un rayo a causa de la tormenta que sorprendió a la comarca. Hasta el lugar se trasladó un helicóptero para sofocar el fuego, el cual estuvo trabajando durante toda la tarde.

Según los profesionales antiincendios, se cree que el incendio ha sido provocado por los rayos.

Para sofocar las llamas, están trabajando un total de once medios, entre cuadrillas terrestres y helicópteros.