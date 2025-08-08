Valdevimbre ya sabe a vino y a diversión

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Valdevimbre tiene por delante todo un fin de semana dedicado al vino, y a mucho más, por las Fiestas del Vino de este año, que comenzaron este martes, vienen cargadas de actividades para todos los justos. En el encargado de dar el pistoletazo de salida a estos tres días de fiestas, que se prevén multitudinarias, fue el profesor y escritor Lorenzo Álvarez Trigal. Después, hubo pasacalles con la charanga «Los Piratas», desfile de carrozas, las food trucks y música con DJ Tino. El acto principal de las fiestas será en la tarde de este sábado, y también mañana domingo, con la venta de jarros y el reparto de vino y chorizos.