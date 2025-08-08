Gordoncillo abre el telón a las risas y al buen vino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gordóncillo ya ha estrenado su XXIV Fería Vitininícola con la apertura de sus casetas y con el pregón del catedrático Fernando Franco Jubilete, que ha estado acompañado por el alcalde, Urbano Seco. De esta forma arranca la fiesta que durante todo el fin de semana rendirá culto a la cultura del vino y a la gastronomía, y también a las risas, gracias a su Festival Internacional de Circo y Payasos, que cada año convierte a la localidad en un gran escenario al aire libre, que este mismo viernes levantó su imaginario telón con la actuación, en la plaza Mayor, de Martín Garibaldi El Caro, que desde Argentina trajo el espectáculo Una sonrisa vale más que mil palabras. Una obra que cuenta la historia de cómo Garibaldi pudo encontrar el camino para cumplir su sueño: tener su propio circo. Las isas continúan mañana con tres nuevas actuaciones a las 19.00 horas, a las 20.00 y a las 23.00.

Hoy sábado arranca la jornada en la feria con una cata profesional de vinos de la DO León, a las 11.30 horas, un taller sobre barro y alfarería, que se celebra a la misma hora, y la reapertura, a las 13.00 horas de las casetas, donde todos los vecinos y visitantes podrán disfrutar de los mejores vinos.