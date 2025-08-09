La Junta restringe la labor agrícola en 86 municipios de León por riesgo de incendios

Las predicciones previstas hasta el 12 de agosto, con temperaturas altas (30-36ºC), humedades bajas, vientos medios, tormentas secas eléctricas y la situación de estrés de la vegetación, disparan para este fin de semana el peligro de incedios forestales en toda la comunidad.

Ante esta situación especial, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declara la prolongación de alerta por incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 9, 10, 11 y 12 en toda Castilla y León y establece medidas preventivas para regular las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en el medio natural y hacer un llamamiento especial a la ciudadanía para que extreme su precaución.

En León estas restricciones afectan a 86 municipios del sur de León, salvo las parcelas de regadío, mientras que los 135 restantes quedan fuera.

Las restricciones establecen la prohibición de utilizar el uso de cosechadoras, segadoras y empacadoras entre las 14.00 horas y las 18.00 horas También se prohibe el uso del fuego en zonas recreativas y de acampada y en todo tipo de espectáculos, como es el caso de cohetes y fuegos artificiales, las barbacoas y a utilización de maquinaria en el monte.

La consejería pone especial acento en la realización de trabajos agrícolas, sobre todo cuando se superen los 30 grados y haya vientos de más de 30 kilómetros por hora. Por eso se han diferenciado tres zonas de acuerdo con el grado de afectación de las condiciones meteorológicas en esta ola de calor y se han dispuesto diferentes medidas en la actividad agraria. Y es que la Junta atribuye a la labores agrícolas cerca de 200 incendios en lo que va de temporada de alto riesgo, «por el contacto de elementos metálicos con el suelo o por deflagraciones de las máquinas por un mal funcionamiento o mantenimiento o limpieza», explica la consejería.