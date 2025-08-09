El único polen premiado de España está en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La empresa apícola Los Izanes, ubicada en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y

Luna, conquista al jurado internacional con su polen multifloral deshidratado y su mielato de

roble.

El polen de Los Izanes ha sido reconocido con una estrella en los prestigiosos Great Taste

Awards 2025, convirtiéndose en el único polen premiado con este galardón de toda España.

Este reconocimiento, considerado el “Oscar de la gastronomía”, se otorga en Reino Unido por

un jurado internacional formado por chefs, críticos y expertos en alimentos.

Los jueces describieron el polen multifloral de Los Izanes como “hermosas bolas de aspecto

naranja, con aroma leñoso y sabor terroso que evoluciona hacia notas florales y de miel, con

un final ligeramente amargo”. También destacaron su originalidad, colorido y el toque sutil a

té matcha en boca.

Además, el mielato de roble de la misma casa recibió dos estrellas, consolidando la calidad

excepcional de esta pequeña empresa familiar.

Los Izanes desarrolla su actividad apícola en plena montaña leonesa, dentro de la Reserva de la

Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, apostando por la biodiversidad, el cuidado del entorno

y la producción artesanal de polen, miel y propóleos.

“Estos premios son un reconocimiento al trabajo respetuoso, sostenible y con alma que

realizamos día a día”, señalan Raquel y Nacho, apicultores en Los Izanes.

En Los Izanes también puedes encontrar una exclusiva selección de pólenes frescos

monoflorales, algo poco común en el mercado. Sus variedades incluyen rosa, zarzamora, jara,

castaño y filipéndula, una muestra del compromiso con la biodiversidad y la diferenciación de

sus productos.

Sobre el polen

El polen contiene aproximadamente entre un 15% y un 28% de proteínas vegetales,

dependiendo de su origen botánico. Además, es una fuente de aminoácidos esenciales,

vitaminas y minerales, lo que lo convierte en un alimento muy completo. El consumo de polen

puede aportar beneficios a la salud, como aumentar la resistencia física y facilitar la

recuperación.

Los Izanes es una empresa familiar dedicada a la apicultura y la producción de productos

derivados de la colmena, con experiencias únicas como catas, talleres y apiturismo.

Su compromiso con la biodiversidad y el entorno natural ha sido clave para elaborar productos

singulares que ya cuentan con reconocimiento internacional.