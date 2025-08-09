Porfirio Díez será enterrado mañana en Vegacerneja

Banderas a media asta y con un crespón negro lucen desde esta mañana en el Ayuntamiento de Burón.Campos

El político leonés Porfirio Díez, fallecido esta viernes en su casa de Riaño, será enterrado mañana domingo en su pueblo, Vegacerneja.

La misa de funeral está prevista a las 17.00 horas, en la iglesia parroquial de esta localidad, tras lo cual será enterrado en el cementerio.

La capilla ardiente quedará instalada instalada en el Ayuntamiento de Burón, a las 18.00 horas de hoy sábado, para que todos los vecinos, familiares y amigos tengan la oportunidad de despedirse del emblemático político que tanto defendió los intereses de la montaña oriental leonesa.

La corporación municipal ha celebrado esta mañana un Pleno extraordinario para decretar tres días de luto oficial por el fallecimiento del que fuera su alcalde durante tres legislaturas.

Además, desde esta mañana las banderas del consistorio lucen a media asta y con un crespón negro en señal de duelo.