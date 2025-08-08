Fallece el histórico político leonés Porfirio Díez

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El histórico político del PP de León, Porfirio Díez, ha fallecido esta tarde, por causas que aún se desconocen.

El que fuera alcalde de Burón ha sido encontrado sin vida esta tarde en su casa de Riaño.

Porfirio Díez Casado ha sido un referente del PP en la montaña oriental leonesa, donde ha sido alcalde de Burón donde gobernó con mayoría absoluta durante siete legislaturas desde 1994 hasta 2022. Además ocupó el cargo de presidente de la mancomunidad Montaña de Riaño y vicepresidente del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño. También fue secretario comarcal del PP del partido judicial de Cistierna.

Veterinario de profesión, su asignatura pendiente fue la Diputación de León, ya que en varias ocasiones se presentó a la elección en primero fue derrotado por el alcalde de Cistierna, Emilio Gutiérrez, y más tarde por el alcalde de Sabero, Francisco García. En esta legislatura optó a la presidencia del grupo de Acción Local Montaña de Riaño pero no pudo derrotar a la actual presidente Mª del Carmen Hernández.

En esta legislatura no se presentó a la reelección dado que el PP había optado por otro candidato. A nivel político era vocal de la Junta Vecinal de Vegacerneja, en el municipio de Burón.

Díez fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda en la localidad de Riaño. Al ver que no contestaba fue necesario la intervención del cuerpo de bomberos de Cistierna que al forzar la puerta y entrar en el interior vieron el cuerpo sin vida del político.

Porfirio Díez era viudo y no tenía hijos, pero sí sobrinos, y muchos, muchos amigos.