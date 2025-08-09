Licitada en 149.000 euros la primera fase del centro juvenil de Astorga

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha publicado esta semana la licitación del proyecto de rehabilitación de los antiguos depósitos de agua municipales en su primera fase para su conversión en un centro juvenil y cultural por un importe de 149.000 euros.

El Consistorio ha explicado, a través de una nota de prensa, que el proyecto del actual equipo de Gobierno es disponer de un espacio que suponga un punto de encuentro entre los jóvenes, en el que intercambien conocimientos, proyectos y necesidades.

"Una demanda clamorosa desde hace muchos años, crear un centro en el que puedan realizar obras de teatro, conciertos, incluso construir unas boleras y donde, además, se puedan impartir cursos de fotografía, dibujo, crecimiento personal, diseño web, montajes drones o talleres de oratoria", ha señalado el Ayuntamiento.

En esta primera fase se va a afrontar la rehabilitación de la zona de acceso de la entrada, mientras que en el proyecto se prevé la rehabilitación total de las instalaciones con la recuperación de los cuatro antiguos depósitos más la torre contigua que se abordará según la disponibilidad presupuestaria del Consistorio.

El equipo de Gobierno que dirige el popular, José Luis Nieto Martínez, ha recordado que está siendo para todas las administraciones en general y para los pequeños ayuntamientos en particular, un problema importante sacar las licitaciones adelante por la falta de empresas en el sector de la construcción, por lo que las obras se dilatan en el tiempo.