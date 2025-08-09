La UME colaboran en el incendio de Orallo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Equipo de Reconocimiento y Primera Intervención del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido de su base de León para sumarse a las labores de extinción del incendio forestal declarado en el municipio leonés de Orallo, en el Valle de Laciana. Este es uno de los cinco incendios forestales que permanecen activos y en nivel 1 de gravedad en la provincia de León. El incendio de Fasgar, perteneciente al término municipal de Murias de Paredes, se inició el viernes, en esta ocasión al parecer a causa de un rayo. En este incendio trabajan en estos momentos un técnico, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas de tierra, dos autobombas, dos bulldozer, una brigada helitransportada y dos helicópteros. Por su parte, en el incendio de Orallo un total de 21 medios trabajan en la extinción de las llamas, destacando los cuatro medios aéreos utilizados debido a la complicada orografía montañosa de la zona, al que ahora se suman los efectivos de la UME. Se trata de un incendio que también se inició ayer y que al igual que el de Fasgar fue provocado al parecer por los numerosos rayos que se registraron por las tormentas secas en las comarcas leonesas de Babia y Laciana.