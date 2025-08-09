Villadangos revive la batalla más épica del Reino de León

Villadangos del Páramo volvió este sábado al siglo XII para recrear, en su XXVII edición, la histórica batalla que enfrentó a la reina Urraca I de León con su marido, Alfonso I de Aragón. La localidad, convertida en una auténtica villa medieval desde el viernes, ofreció un intenso programa que combinó historia, espectáculo y ambiente festivo.

Desde primera hora, el mercado y los campamentos medievales tomaron la Plaza Mayor, llenándola de puestos, música y exhibiciones de cetrería. Vecinos y visitantes pudieron participar en curiosos juegos tradicionales, como el lanzamiento de alpaca, el juego de los anillos o los pucheros, con premio para los vencedores.

Por la tarde, los desfiles de arqueros, bufones y criaturas fantásticas dieron paso al torneo de tiro con arco, antesala de la esperada recreación de la batalla de 1111. En ella se recordó cómo las tropas leonesas, pese a la derrota, lograron mantener la independencia del Reino de León frente a las huestes aragonesas y castellanas. Tras la representación, el Palenque acogió la ceremonia de concesión del Perdón de Villadangos.

El gran desfile real, acompañado de obras teatrales como Yo soy el rey, protagonizada por los propios vecinos, abrió paso a la comitiva de damas y caballeros que, antorcha en mano, recorrió las calles hasta el banquete medieval. Entre escupefuegos, personajes del averno y un espectáculo de pirotecnia, la jornada concluyó en un ambiente vibrante que unió historia y fiesta.

Las celebraciones continuarán este domingo con más animación en el mercado medieval, misa, muestras de cetrería, concurso de caracterizaciones, justas a caballo, teatro, conciertos y un último espectáculo de fuego que pondrá el broche de oro a un fin de semana en el que Villadangos volvió a rendir homenaje a su pasado.