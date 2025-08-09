Valdevimbre saborea la fiesta

El Real de la Feria se convirtió estee sábado en el epicentro de las Fiestas del Vino de Valdevimbre con la tradicional venta de jarros, y el reparto de vino y chorizos, un encuentro que congregó a vecinos y visitantes al son de la música de DJ Tino y con la colaboración de la Peña El Bocoy. Este acto, el más esperado y multitudinario del programa, marcó el punto álgido de una jornada marcadas por las altas temperaturas que no mermaron las ganas de diversión entre los participantes.

Las celebraciones continúan hoy domingo, comenzando a las 10.00 con la final infantil del torneo de pádel. A las 12.00, los pendones recorrerán las calles en pasacalles, seguidos de su bendición en la plaza (12.20) y la solemne misa en honor a San Lorenzo (12.30). El baile vermut en el Real de la Feria a las 13:30 servirá para brindar de nuevo por la tradición.

La tarde acogerá la final absoluta de pádel (19.00) y repetirá el reparto de jarros y bocadillos a las 20:00, nuevamente con música de DJ Tino y la Peña El Bocoy. El cierre oficial llegará con la entrega de premios en el Pradón a las 21.30 y la actuación de la Orquesta La Última Legión a las 23.00, antes de que DJ Tino ponga el último toque musical a unas fiestas que han vuelto a unir vino, cultura y alegría.