Javier Castroviejo apoya en Oville el 'no a la mina'

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

El biólogo e investigador Javier Castroviejo ofreció la charla «La estación biológica de la cordillera cantábrica» coincidiendo con las jornadas medioambientales que tuvieron lugar ayer en la localidad de Oville, cuyo objetivo ha sido la concienciación y defensa del medio ambiente. «La gente tiene derecho a que no le destruyan el paisaje y esto está sucediendo en Oville con una posible carretera. Es hacerle ver a los de Oville que están haciendo una lucha noble y ética frente a unos intereses económicos y atropellos jurídicos legales sin precedentes», según Castroviejo quien denunció que hay presuntas vulneraciones de directivas comunitarias importantes.