Diario de León

La Feria de Gordoncillo, en imágenes

La segunda jornada volvió a maridar sabor, conocimiento, artesanía y muchas risas

La Feria de Gordoncillo, en imágenes

ÁNGELOPEZ

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

ÁNGELOPEZ

Festival de circo y payasos en Gordoncillo

tracking