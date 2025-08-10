Pollán llama a abandonar el “discurso pesimista” sobre León y a apostar por su prosperidad

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, llamó hoy a abandonar el “discurso pesimista” sobre León y a postar por la prosperidad de la provincia, durante su intervención este domingo en el ´Día de León´, celebrado en el marco de la 68 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que tiene lugar estos días en el Recinto Ferial de Gijón.

Se trata del cuarto año en el que presidente de las Cortes asiste a esta cita, convertida ya en un punto de encuentro de los tejidos económicos, sociales y culturales de la provincia de León y de otras zonas de España. “Es del género absurdo no querer volver donde te han tratado bien y, por qué no reconocerlo, donde has sido feliz”, afirmó, agradeciendo la hospitalidad.

En su intervención, Pollán quiso mandar un mensaje de positividad respecto al futuro de la provincia de León, pidiendo que se dejasen atrás “ciertos discursos negativos que solo van en contra de la prosperidad”. “Como leonés, me atrevo a decir que cansa ya el discurso de lo mal que marcha todo en León. De tanto repetirse, va a terminar calando hasta en el último de mis paisanos y en el resto de compatriotas”, apostilló.

También, en una perspectiva más nacional, reflexionó sobre los retos comunes que afronta el conjunto del país, señalando que la causa principal de los males que aquejan a leoneses y al resto de españoles reside en “la elevación de anécdota a categoría de los hechos diferenciales” y la multiplicación “por 17” de muchas estructuras administrativas. “¿Quieren que le ponga nombre a esto que denuncio? ¿Qué tal ‘Estado de las Autonomías’?”, preguntó.

Para finalizar su discurso, el presidente de las Cortes puso en valor el papel de las empresas y del comercio como motor de desarrollo económico y social, señalando que el deber de la política es ayudar y colaborar para que esa prosperidad sea “mucho más rápida y efectiva”. “Que la política marque las reglas del juego, cuanto más justas y ventajosas para todos mejor. Y que sean los jugadores, es decir, empresarios, trabajadores, proveedores y clientes, quienes jueguen”, concluyó.