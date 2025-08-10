León suma cinco incendios en un solo día con el nuevo fuego en Villaverde de los Cestos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La situación de los numerosos incendios en la provincia de León va mejorando poco a poco, aunque 35 vecinos de la localidad de Yeres siguen desalojados por el humo en la zona y se mantiene el índice de gravedad de nivel 2 tanto en el municipio de Puente Domingo Flórez como en el de Llamas de la Cabrera.

El alcalde del municipio de Puente Domingo Flórez, Julio Arias, ha destacado que la situación ha mejorado mucho en las últimas horas, ya que el incendio se ha empezado a estabilizar y las "columnas de humo prácticamente han desaparecido en algunos de los frentes gracias a la actuación de los medios de extinción".

A pesar de ello se mantiene el desalojo de los vecinos de la localidad de Yeres, que fueron evacuados por precaución debido al intenso humo a última hora de ayer.

La mayoría de los desalojados se han desplazado a segundas viviendas o están con familiares y los turistas han sido realojados en el hotel de Puente Domingo Flórez, a la espera de que en las próximas horas puedan volver a sus hogares.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha realizado el relevo de los 18 militares que durante toda la noche han estado luchando contra las llamas y monitorizando con drones su evolución, mientras que los medios de extinción en el terreno se han reducido de 22 a 8, incluidos dos helicópteros.

Asimismo, continúan cortados los accesos al monumento natural de Médulas -Patrimonio de la Humanidad- para facilitar el trabajo del operativo contra incendios impidiendo el tráfico de particulares y evitar posibles riesgos a la población.

El incendio iniciado a las cuatro y media de la tarde de ayer, por causas que todavía están en investigación, se encuentra a escasos kilómetros en línea recta de este conocido enclave y muy cerca a la frontera con la vecina comunidad gallega.

También evoluciona favorablemente el incendio de Llamas de la Cabrera, perteneciente al Ayuntamiento de Benuza, y se han reducido, hasta los 18, los 27 medios terrestres que trabajaban a primeras horas de la mañana, en un dispositivo en el que también colaboran cerca de una veintena de militares de la UME.

Tras una noche difícil con las llamas extendiéndose en una amplia zona con una orografía muy díficil, que complica mucho las tareas de extinción y limita las acciones, fuentes del dispositivo han descartado el desaolojo de la localidad.

Por su parte, se mantiene el nivel de peligrosidad IGR 1 en los incendios de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes), que se iniciaron a causa de los numerosos rayos que se registraron en la tarde del viernes en forma de tormentas secas en las comarcas leonesas de Babia y Laciana, y en donde se despliegan 12 y 15 medios, respectivamente.

El último incendio en el que se activó el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, localizado en Sésamo, perteneciente al Ayuntamiento de Vega de Espinareda, ha sido dado por controlado, aunque se mantiene un retén para evitar que se reaviven las llamas.

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres, aunque ya sin llama, en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel , todos ellos en la comarca de El Bierzo.