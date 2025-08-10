La montaña de Riaño despide a Porfirio Díez, su político más emblemático y querido

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La montaña despide al histórico político Porfirio Díez, todo un referente de la política rural. La iglesia de Vegacerneja se quedó pequeña para acoger a los cientos de vecinos y políticos de todos los partidos que quisieron estar presentes en esta despedida. Sus restos descansan ya en el cementerio de Vegacerneja. Representantes de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de León, así como empresarios de la provincia se sumaron a esta despedida.

Durante los dos días de velatorio cientos de personas quisieron acercarse para estar con la familia en estos momentos tan duros. El domingo, el velatorio se tuvo que trasladar desde Burón hasta el tanatorio de Riaño dada las altas temperaturas. Esto obligó a que los restos de Porfirio fuesen trasladados directamente desde Riaño a la iglesia de Vegacerneja.

Tres sacerdotes oficiaron la misa.Campos

Durante la celebración del sepelio era más la gente que estaba fuera de la iglesia, donde todos comentaban la sorpresa que había supuesto su fallecimiento, ya que muchos habían coincidido con él días antes. En lo que todo el mundo coincidía es en describir ese carácter alegre con el que se tomaba todas las decisiones políticas que tuvo que tomar, siempre velando por los intereses la gente del mundo rural de donde él venía. Siete legislaturas como alcalde de Burón dejan de manifiesto el trabajo que realizó y la entrega de sus vecinos que confiaban en él como político y persona, y el legado que deja para los nuevos políticos locales.

Porfirio Díez deja un «enorme» vacío entre sus vecinos, y a la vez, un ejemplo de lucha por la defensa del mundo rural para los nuevos políticos