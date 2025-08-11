Licitadas las obras para la reforma del edificio principal de la Mina en Vivo

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Caboalles De Arriba Creado: Actualizado:

La Dirección General de la Fundación Santa Bárbara ha sacado a licitación las obras de reforma parcial del edificio principal de la Escuela Laboral de Laciana para uso Hostelero y expositivo, convirtiendose de este modo en el Centro de recepción de visitantes del proyecto La Mina en Vivo, ubicada en Caboalles de Arriba.

La reforma parcial del edificio principal de la Escuela Laboral de Laciana afecta especialmente a la planta baja, en la que se deben realizar obras de demolición y de rehabilitación para un cambio de uso (hostelero y expositivo). En planta semisótano, sin embargo, la intervención es muy superficial.

Las actuaciones que se incluyen son transformar el vestíbulo de acceso en un espacio de acogida y recepción de visitantes, incluida una zona de tienda, así como transformar dos aulas en bar-cafetería, office, almacén y zona de mesas, para el uso de los visitantes después del recorrido turístico por la Mina. Además del uso hostelero, se mejora la luminosidad del espacio. Y adaptar dos aulas en Sala de Exposiciones, aprovechando la luz natural de las ventanas existentes.

En este sentido, estas obras buscan aprovechar la óptima situación geográfica del edificio, que permite vistas hacia el norte y captar la luz y el calor del sur. Para ello, el diseño arquitectónico de la rehabilitación será adecuada paisajística y ambientalmente para garantizar su integración con el entorno, sin pérdida de su carácter de edificación singular y los sistemas constructivos y los materiales a emplear en la rehabilitación serán de mínimo impacto ambiental y con baja exigencia de mantenimiento.

Respecto al espacio expositivo se pretende configurar un espacio que sea capaz de acoger unos contenidos que serán desarrollados posteriormente en un proyecto específico de dotación xxpositivo que incluirá contenidos específicos, diseño, elaboración, suministro e instalación de materiales museográficos y de las producciones audiovisuales que sean precisas.

El importe de estas obras es de 392.331 euros y el plazo de ejecución, de 9 meses. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el día 31 de julio ante la Dirección General de la Fundación Santa Bárbara