Las fotos de la NASA sobre el avance del trágico incendio en Las Médulas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE UU ha difundido las imágenes captadas por el satélite Modis durante los últimos días, donde se pueden ver a 50 kilómetros (20 millas) de altura los incendios que asolan el noroeste de España.

Se trata de fotografías realizadas por el satélite MODIS y difundidas por la NASA en su visor Worldview. El indicador rojo es el municipio de Carucedo.