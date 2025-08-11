Los embalses leoneses del Duero, al 55,7% de su capacidad

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 1.792,6 hectómetros cúbicos (hm3), un volumen de agua que supone el 62,8 por ciento de su capacidad total y se sitúa ocho puntos porcentuales por encima de la media de la última década y uno menos que lo registrado hace un año.

La reserva de los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, en la provincia de León, en los Sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 55,7 por ciento; los de Camporredondo y Compuerto, en la provincia de Palencia, del Sistema Carrión, están al 53,6 por ciento, y los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, del Sistema Pisuerga, también en Palencia, al 72,9 por ciento.

Asimismo, los embalses de Arlanzón y Úzquiza, en Burgos, del Sistema Arlanza, están al 74,5 por ciento; el embalse de Cuerda del Pozo, en la provincia de Soria, del Sistema Alto Duero, está al 76,4 por ciento; los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en Segovia, de los Sistemas Riaza-Duratón y Cega— Eresma-Adaja, al 64,4 por ciento, y el embalse de Castro de las Cogotas, en Ávila, del Sistema Cega-Eresma-Adaja, al 73 por ciento.

Santa Teresa, del Sistema Tormes e Irueña y Águeda del Águeda, en Salamanca, están al 71,3 y 46,7%.