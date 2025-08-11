El incendio de Paradiña obliga a prohibir el acceso a Ferradillo

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi, se reunió esta tarde la Delegación Territorial de la Junta en León para valorar los incendios forestales activos en la provincia. Los de Yeres/Médulas y Llamas de Cabrera continúan declarados nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y se ha propuesto aumentar el nivel de peligrosidad a 2 en Paradiña (en Villafranca del Bierzo), ya que las llamas se aproximan a Villabuena.

En este incendio se ha desalojado la localidad de Ferradillo, donde no hay ningún habitante, pero no permite acceder a la localidad.

Por otro lado, señalan fuentes de la Junta, se insiste en que las localidades de Voces, Carucedo, Yeres, Orellana y Santalavilla siguen desalojadas sin que los ciudadanos puedan regresar a sus casas, dado que no se han modificado las condiciones de peligro. Además, se mantienen confinados los pueblos de Borrenes y La Chana.