El incendio de Paradiña obliga a prohibir el acceso a Ferradillo
La Junta insiste en que se mantienen los desalojos porque no han cambiado las condiciones de peligro
El Centro de Coordinación Operativa Integrado, Cecopi, se reunió esta tarde la Delegación Territorial de la Junta en León para valorar los incendios forestales activos en la provincia. Los de Yeres/Médulas y Llamas de Cabrera continúan declarados nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y se ha propuesto aumentar el nivel de peligrosidad a 2 en Paradiña (en Villafranca del Bierzo), ya que las llamas se aproximan a Villabuena.
En este incendio se ha desalojado la localidad de Ferradillo, donde no hay ningún habitante, pero no permite acceder a la localidad.
Por otro lado, señalan fuentes de la Junta, se insiste en que las localidades de Voces, Carucedo, Yeres, Orellana y Santalavilla siguen desalojadas sin que los ciudadanos puedan regresar a sus casas, dado que no se han modificado las condiciones de peligro. Además, se mantienen confinados los pueblos de Borrenes y La Chana.