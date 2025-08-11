Piden suspender el radiomarcaje de osos tras morir dos de ellos

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Ecologistas en Acción pide a la Unión Europea la suspensión inmediata de las ayudas destinadas a los programas de radiomarcaje de osos impulsados por la Junta de Castilla y León, tras la aparición en apenas dos meses de dos ejemplares radiomarcados muertos y pide que se investigue lo ocurrido.

Como explica la organización, el primer hallazgo se produjo el 24 de junio en la provincia de Palencia, donde apareció muerto un oso que, según confirma la propia Junta de Castilla y León, fue radiomarcado por esa administración en septiembre de 2024. Pocos meses después el animal fue encontrado muerto, en condiciones que la organización cuestiona, ya que en la fecha de su captura figuraba como un ejemplar adulto en plenitud corporal y ahora se atribuye su muerte únicamente a la edad o a debilidad. El 2 de agosto se localizó otro oso muerto en Asturias que, según la entidad, también portaba un radiocollar colocado por la Junta de Castilla y León. Desde la asociación ecologista se critica que la Administración regional haya limitado sus explicaciones a causas como la edad, los traumatismos o peleas entre ejemplares, sin plantearse públicamente el posible efecto del propio radiomarcaje ni errores en su colocación. Ecologistas en Acción recuerda que ya ha comunicado su rechazo a estos trabajos ante el Ministerio en agosto de 2024 y abril de 2025, y acusa al Gobierno autonómico de actuar con inexperiencia y sin el aval científico suficiente para llevar a cabo estas intervenciones. La organización vincula la ejecución de estos proyectos con la disponibilidad de fondos europeos y advierte de que la utilización de esos recursos estaría priorizando la ejecución del gasto por encima de criterios estrictos de conservación. «Hasta la fecha, este tipo de capturas no están sirviendo para ninguna medida efectiva de conservación para los osos cantábricos, aunque sí para recoger cadáveres», ha afirmado la organización en el comunicado. Ademas señalan que la valoración optimista sobre la evolución poblacional del oso que difunde la Administración puede ocultar problemas concretos, especialmente en la parte oriental de la Cordillera Cantábrica y en lo relativo a la disponibilidad de hembras reproductoras. Ecologistas en Acción exige por ello a la Comisión Europea, a través del Gobierno de España, la paralización de los fondos destinados a los radiomarcajes en Castilla y León. Además solicita al Ministerio una investigación detallada sobre las circunstancias de las muertes y sobre los protocolos empleados en la captura y marcado de animales y que se evalúe la idoneidad y seguridad de estas técnicas antes de que continúen.