León contabiliza siete muertes por el calor desde el 1 de junio

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en Castilla y León se elevan ya a 144 desde el pasado 1 de junio, según los datos de MoMo el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, que indica que la mayoría de ellas se produjeron en julio

En concreto, fueron 68 los fallecimientos a causa del calor en julio, mientras que en junio se registraron una veintena y en agosto, hasta ese lunes 11, se contabilizan 57.

El sistema MoMo ha contabilizado en toda España 1.859 fallecimientos atribuibles a temperaturas frente a los 1.397 anotados durante el mismo periodo de 2024. Un total de 382 desde que arrancó la ola de calor el pasado domingo 3 de agosto.

En Castilla y León, se registraron entre el 1 de junio y el 11 de agosto de 2024 un total 147, tres más que ahora: 144.

Por provincias, Valladolid es la que ha registrado la cifra más alta de fallecimientos, 40; seguida de Palencia, con 30, y Salamanca, con 24 muertes. Por detrás se sitúan Ávila (16), Burgos (14), Zamora (13), Segovia (10), León (7) y Soria (3).

Del total de fallecidos desde el 1 de junio en Castilla y León, 61 son hombres y 83 mujeres, según los datos del MoMo. Por edad, 105 víctimas superaban los 85 años y 35 tenían entre 65 y 84 años.

La Comunidad no es ni de lejos la que acumula más decesos en un contexto de termómetros disparados. Cataluña, con 316, se sitúa a la cabeza del país por delante de Madrid (302), Comunidad Valenciana (191), Andalucía (142), Castilla-La Mancha (144), Extremadura (78) y Aragón (57).

El resto de territorios reportaron menos de medio centenar de muertes en el mismo periodo, según los datos recogidos por este censo gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

La herramienta MoMo fue desarrollada en 2004, en el marco del plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas (Plan Calor), coordinado por el Ministerio de Sanidad, para reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia del exceso de temperatura.

El calor excesivo puede alterar las funciones vitales si el cuerpo humano no es capaz de compensar las variaciones de la temperatura corporal. Por el contrario, los decesos provocados por las bajas temperaturas se producen debido a que el estrés térmico provoca un colapso circulatorio