La caza del lobo, los informes sobre conservación y la discusión que no cesa

La controversia en torno al lobo no cesa cuatro meses después de que su caza haya dejado de estar prohibida al norte del Duero por un cambio legal, y en las últimas semanas con desencuentros a cuenta del informe sexenal sobre su estado de conservación, en el que las posturas del Ministerio y de las comunidades siguen alejadas.

El Día Internacional del Lobo se celebra cada 13 de agosto, este año con discusión alrededor de esta especie por las extracciones y la muerte de ejemplares tras su salida del Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial), una vez que a finales de marzo se aprobó en el Congreso la ley contra el desperdicio alimentario.

Trece comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han pedido por carta a la Comisión Europea una reunión para denunciar que no han votado todavía en la conferencia sectorial el informe sexenal del lobo que el Gobierno central tiene que remitir a Bruselas. En una misiva enviada a la comisaria de medio ambiente, Jessika Roswell, estas regiones se quejan de la «insólita situación» y recuerdan que para que España pueda remitir a los organismos comunitarios el informe sexenal se requiere de la aprobación por mayoría de las comunidades.

En la carta, que por el momento no ha sido respondida, las comunidades subrayan que el pasado 10 de julio se celebró una reunión de direcciones generales con el Ministerio para la Transición Ecológica para analizar el informe sobre el estado de conservación del lobo, que posteriormente habría de presentar el Gobierno central ante Europa.

Las comunidades subrayan que apoyaron el informe que declara que el estado de conservación del lobo es favorable, y critican que el Ministerio desconvocó unilateralmente la sectorial que ya tenía fecha y en la que al más alto nivel se iba a valorar el informe.

El Ministerio, por su parte, ha defendido las razones que llevaron a desconvocar esa reunión, fundadas, según explicó días después de la anulación de la cita el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso del Defensor del Pueblo sobre algunos preceptos de la ley contra el desperdicio alimentario que avaló la caza del lobo. Sin embargo, la polémica sigue servida, en el ámbito político, y también judicial.