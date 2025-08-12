Retablos renacentistas en Sahagún

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

Del 12 al 27 de agosto, el Santuario de la Virgen Peregrina acoge una muestra organizada por la Fundación Santa María la Real, con la colaboración de la Junta de Castilla y León. A través de paneles fotográficos, la exposición presenta retablos renacentistas procedentes de templos de Sahagún y su comarca —incluyendo Vallecillo, Gordaliza del Pino, Joara, Celada de Cea, Valdescapa, Villaselán, Valdavida, Cistierna y Yugueros—, destacando la huella de maestros como Juan de Juni y sus seguidores.