El CECOPI se vuelve a reunir y decide: cuatro nuevos pueblos evacuados

El CECOPI, reunido esta tarde debido a los varios niveles IGR2 en la provincia de León, ha decidido evacuar cuatro nuevas localidades que se pueden ver afectadas por el incendio de Molezuelas de la Caballeda/Castrocalbón: Fresno de la Valduerna (donde hay 70 personas), Castrotierra de la Valduerna (25 personas), Valle de la Valduerna (70 personas) y Palacios de la Valduerna (270 personas). De momento, estas personas evacuadas se trasladan a La Bañeza donde Cruz Roja todavía tiene camas disponibles.

Por otra parte, ha subido a IGR2 el incendio forestal llamado Anllares y, ante la proximidad del fuego, aunque se ha decidido no proceder al desalojo de Valdeprado (25 habitantes).