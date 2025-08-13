El incendio de Orallo ya ha llegado a Asturias

El incendio que se originó en Orallo el pasado viernes, y que se había propagado a Caboalles de Abajo, también ha pasado ya a Asturias, según explicó el alcalde pedáneo, Rafael Riesgo.

En este sentido, señaló que el fuego está avanzando debido a las rachas de viento que llegan “el miedo está en las tormentas, que no llueve pero traen viento” lo que dificulta el poder extinguirlos. Entre las medidas que se han llevado a cabo se encuentra, el desplazar a las reses ganaderas de esa zona, así como refrigerar las cabañas que están en la braña para evitar que puedan incendiarse.

Una zona que está contando con muy pocos medios para poder sofocar el fuego, ya que al UME se fue de Orallo para intentar apagar otros incendios y el helicóptero “vino a media tarde, dio dos pasadas y se fue” destacó el pedáneo, si bien recuerda que necesitan más medios para sofocar un incendio, que esperan que el viento no lo lleve hacia la otra vertiente de la montaña, concretamente hacia el monte de San Miguel.